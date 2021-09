Hatte der Stadt Gmünd einst das Image der grauen Maus angehaftet, so kam sie nicht erst im Sog des Sole-Felsen-Bad-Erfolges langsam in den Rang eines Ortes des gepflegten Gastro- und Ausgeh-Erlebnisses. Den Löwenanteil daran trug eine wahre Vielfalt in der Altstadt. Auf engstem Raum sorgten hier noch vor wenigen Jahren Kino, zwei Kaffeehäuser, Yopi, Café Altstadt, Minibar, Piratesbar, Schirmbar, Metzger‘s Bar, Grieche, Waldviertler Stüberl, selbst ein Wettlokal, und freilich Hopferl und Stern als Platzhirsche dafür, dass selbst abseits der Öffnungszeiten von Geschäften & Büros oft weit und breit kein freier Parkplatz zu finden war.

Das Ende des „Altstadt“ als klassisch Altwiener Kaffeehaus tat weh. Die Minibar, die das Flair hipper Trendlokale aus der City im Waldviertel verströmt, ist ein weiterer wichtiger Puzzlestein, der den Unterschied ausmachte. Ihr Ende hinterlässt definitiv eine Lücke. Hoffen wir, dass die Bar nicht langfristig verloren geht – sondern eines Tages noch stärker zurückkehrt.