Ein Dämpfer

Zu kalt, zu heiß, zu nass, zu trocken… jedenfalls selten gut: Das Berufsbild des Landwirts ist in nicht wenigen Köpfen mit Jammerei verbunden. Abseits davon, dass es dumm ist, Klischees über ganze Berufsgruppen zu spannen, ist der Gram einiger Bauern im Gmünder Bezirk über die neue EU-Vorgabe zu Grünflächen für Bio-Weidetiere sehr wohl nachvollziehbar. Warum?

Ein im Bezirk stark überdurchschnittlich hoher Anteil an Bio-Bauern ist zu großen Teilen dem Umstand geschuldet, dass höhere Qualität höhere Erlöse abwirft – also die Nachteile der kleinstrukturierten Landwirtschaft in einer topografisch und klimatisch harten Region abzufedern hilft. Klar: Der Druck, Tieren Platz auf der Weide zu gönnen, wird auch bei uns einigen Bauern Kompromisse im Sinne des Tierwohls abringen. Wo das die räumlichen Gegebenheiten schlicht nicht hergeben, da wird Bio aber aufgegeben werden müssen, und dort geht – auch qualitativ – das verloren, was eben noch gut genug war. Das werden nicht nur Bauern beklagen.