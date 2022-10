Ein Grund zum Feiern?

In gewisser Weise ist es ein trauriges Jubiläum, der Ausdruck „feiern“ scheint angesichts der ernsten Thematik fast unpassend. Das Kinderschutzzentrum „Kidsnest“ begeht seinen 20. Geburtstag am Waldviertler Standort in Gmünd.

Erstkontakte, Therapiestunden, Prozessbegleitungen – die Zahlen zeigen, dass all das gestiegen ist. Wenn Thomas Graf diese Entwicklung auch auf mehr Sensibilisierung für Gewalt im Allgemeinen und an Kindern und Jugendlichen im Speziellen zurückführt, wird er richtig liegen. Gleichzeitig steigen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung auch die Risiken. Für Einrichtungen wie das Kidsnest wird es weiterhin genug zu tun geben.

Über Erfolge zu sprechen ist beim Rückblick auf das Jubiläum schwer. Denn wie misst man Erfolg nach einem Missbrauchsfall, Trauma oder Ähnlichem? Erfolge zeigen sich hier im Kleinen, umso wertvoller sind sie. Mehr Sensibilisierung und jeder junge Mensch, dem auch nur ein bisschen geholfen werden kann: Doch, das sind Gründe zum Feiern.