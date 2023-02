Ein guter Start

Das neue Jahr dürfte es gut meinen mit einigen zentralen, davor viele Jahre vernachlässigten Orten im Gmünder Bezirk. In der Bezirkshauptstadt wird die alte SV-Sportanlage belebt und stehen mit Axmannhof & „Villenkolonie“ endlich zwei hartnäckige Sorgenkinder am engen Wohnungsmarkt vor der Aufwertung, in Weitra der jahrelang kaum genutzte Bahnhof. Am meisten tut sich in Schrems: Der tolle Neubau der Waldviertler Werkstätten am Ort eines früheren Schandflecks am Hauptplatz ist bezugsbereit, jahrelang leere Geschäftsflächen in der alten Schule werden aus dem Tiefschlaf geholt, und auch das lange schon leidende City Center durchzieht unweit davon dank der Eurospar-Großbaustelle eine Brise Hoffnung. Als einstiger Dreh- und Angelpunkt in der Mitte: das „Otto-Haus“, nach den 1980ern zum Geisterhaus verkommen. Selbst dort zeichnet sich jetzt der Neustart ab.

Klar, es bleibt genug zu tun. Aber es geht zweifelsfrei aufwärts im Bezirk – die vielen aktuellen Mosaiksteine tun gerade in einer Zeit der Ungewissheit und Sorgen gut.