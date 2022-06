Überraschung

Dass ein Meister-Trainer gestanzt wird, ist ungewöhnlich. Beim SC Gmünd dürfte diese Entscheidung wohl schon im Saisonfinish gefallen sein. Unter dem Motto „Guat is gangen, nix is g’schehn“ wurde zumindest noch die lang ersehnte Rückkehr in die 2. Landesliga fixiert. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn interne Reibereien noch dafür gesorgt hätten, dass der Titel verspielt wird.

Zuviel Unruhe darf jetzt aber nicht rein. Normalerweise lebt ein Aufsteiger von Euphorie und Überraschungsmomenten. Zumindest Letzteres können die Gmünder anbieten. Die Meistermannschaft zerfällt, dazu ein neuer Trainer und mit dem Ex-Zwettler Frantisek Nemec ein Kapazunder aus der 1. Landesliga vor der Tür. Jetzt gilt es rasch in die Spur finden und sich für die 2. Landesliga aufstellen. Denn geht der Saisonstart schief, dann wird das das durchaus kritische Gmünder Publikum auf die „FC Mini-Hollywood“-Zustände zurückführen.