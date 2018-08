Mehr Läufer, mehr Radfahrer, mehr Zuschauer – der Gmünder Sporttag wusste auch im zehnten, die Menschen anzulocken. Dennoch gibt‘s in den Tagen danach Wehmut, steht doch das Event, das jährlich knapp 500 Sportler in die Gmünder Innenstadt bringt, vor dem Aus.

Zu viel Aufwand, zu viele Haftungen schlagen dem ARBÖ als Veranstalter der Radmarathons entgegen, obendrein hört mit Edgar Bodensteiner eine große Stütze in der Organisation auf. Beim Spagat zwischen Rennen, das die meisten Radmarathons sein wollen, um bessere Fahrer anzulocken, und touristischer Veranstaltung, was ein Radmarathon per Definition ist, werden die Ansprüche immer höher. Gerade der enorme Papieraufwand, die Rennerei für Formulare und Verträge, sei ein großes Problem, sagt ARBÖ-Obmann Johann Kellner.

Man kann verstehen, dass Organisatoren sich das nicht mehr antun wollen. Dass deshalb womöglich die Bezirkshauptstadt ihr größtes Breitensport-Event, das Waldviertel nach dem Waidhofner Stadtlauf das nächste Ausdauersport-Großevent verliert, ist aber schade.

Positiv ist, dass ARBÖ wie LT Gmünd Ideen für Nachfolge-Events hätten. Wenn auch diese wohl nicht mehr gemeinsam abgehalten werden würden, so soll der Sport zumindest in der City bleiben. Und jedem Ende wohnt auch die Chance inne, etwas Neues erwachsen zu lassen.