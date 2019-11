Bahn, Polizei, Post, Bank, Nahversorger: Geht es um infrastrukturelle Ausdünnung im ländlichen Raum, stehen meist Aspekte wie diese im Fokus.

Umso erstaunlicher ist die Entwicklung der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel: Dreieinhalb Jahre vergingen seit der Fusion mit der Raiba Weitra, und während sich das Filialnetz des gesamten Mitbewerbs von damals 16 seither nahezu halbiert hat, tastete die RBOW keine ihrer 18 Filialen an. Mehr als die Anpassung von Schalterzeiten brauchte es an Restrukturierung nicht.

Die Belegschaft wurde sogar vergrößert, für die frühere Weitraer Zentrale mit dem Gesundheitshaus eine würdige Ersatzlösung gefunden. Die Direktoren sehen als großes Plus ihre Unabhängigkeit von Entscheidungen ferner Bankenbosse und die Chance, selbst mit Augenmaß und Hausverstand abwägen zu dürfen. Dass sie nun gar auf den Ausbau am Firmensitz setzen, ist ein starkes Statement gegen den allgemeinen Abbautrend am Bankensektor: Es geht offenbar auch anders.