Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nahe? Das vorige Wochenende lieferte den Beweis dafür, dass dieser Spruch nicht nur im touristischen Bereich hohe Gültigkeit hat: Der kleine Bezirk Gmünd hat in verschiedensten Bereichen zwischen Sport und Kultur und Kulinarik derart viel zu bieten, dass alleine damit locker ein Programm für zwei erfüllte Tage mit Tausenden Gästen gestemmt werden kann – ohne weite Anreisen und horrende Gagen. Es ist alles da, wir müssen uns dessen nur manchmal mehr bewusst sein.

Nicht nur diese Botschaft machte das Bezirksfest kostbar: Es war auch der Umstand, dass Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen auch aus den am weitesten vom Ballungsraum Gmünd-Schrems entfernten Teilen des langen Grenzbezirkes – die sonst nie an einem Ort zusammentreffen – ins Gespräch kamen, gemeinsam feierten, Einblicke in die Vielfalt auch in anderen Bezirksgemeinden bekamen. Eine Neuauflage, in welchem zeitlichen Abstand auch immer, wäre als Event für Aktive und Besucher wichtig – und für das Selbstbewusstsein eines ganzen Bezirkes sowieso.