Oft schon stand die weithin als eine der großen Waldviertler „Industrieruinen“ bekannte Anderlfabrik im Zentrum von Visionen und Spekulationen. Spruchreifes hatte sich in der Textilbude abseits von Vandalenakten und anderen eigenartigen Episoden aber ewig nicht getan. Die Betriebsamkeit in den Hallen sank wie die Einwohnerzahl des offiziell heute noch als Schremser Ortschaft geführten Areals auf null.

Jetzt wird wieder spekuliert und an der Umsetzung von Visionen getüftelt, von Algenproduktion über Recycling bis zu Events ist die Rede. Der gelernte Waldviertler mag erst die Stirn in Falten legen, die Umsetzbarkeit solcher Ideen auch angesichts des Verfalls am Areal bezweifeln, zumal noch Fragezeichen hinter der Finanzierung stehen dürften. Aber: Sehr viel steht hier nicht mehr auf dem Spiel. Jede Initiative ist daher gut – es kann fast nur besser werden.