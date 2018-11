(Vorläufiges) Ende gut, alles gut. So kann man die Entwicklungen rund um das Thema Personenkassa am Bahnhof Gmünd bei gleichzeitigem Ticketverkauf vis-à-vis in der Post zusammenfassen.

Wie es zum Fortbestand der Verkaufs- und vor allem Beratungs-Einrichtung gekommen ist, auf die viele Ältere genauso angewiesen sind wie nicht ortskundige oder nicht im Bahneinmaleins kundige Menschen, darüber können wir nur spekulieren: Während der monatelangen Protestmaßnahmen legten sich die Bundesbahnen zur Frage nach Fortbestand oder etwaiger Schließung nicht fest. Jetzt tun sie das im positiven Sinn. Der Druck aus der Bevölkerung dürfte – auch wenn ihn Bahn-Aktivist Hohenbichler als zu schwach eingeschätzt hatte – stark genug gewesen sein.

Bleibt die Erkenntnis, dass selbstverständliche Dienste auch in einer Bezirkshauptstadt nicht selbstverständlich sind – aber dass wir deren Schicksal durch unser Einstehen dafür und unser Nutzungsverhalten etwas mitbestimmen können.

