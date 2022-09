Es tut sich was

Das Interview mit dem Kleedorfer Energieberater Markus Hödl zeigt die ungeheure Wucht auf, mit der gerade Veränderungen und Bewusstseinsbildung im Energiebereich passieren. Kein Thema ist auch in dieser Gmünder NÖN-Ausgabe ähnlich vielfältig präsent wie die Energie – vom legendären Lichterhaus in Brand über die endlich ernsthafte Verfolgung der Vision der Wasserkraft vom Herrensee-Abfluss in Litschau und Millionen-Investitionen für grüne Infrastruktur & Entwicklung etwa bei Leyrer+Graf bis zum drohenden Stillstand der Textilfärberei in Gmünd.

Jede Krise birgt eine Chance, heißt es. Covid hat die Digitalisierung im Rekordtempo auf ein neues Niveau gehoben, Putins Feldzug in der Ukraine zieht die historische Welle hin zu alternativen Energieformen nach sich. Zugleich werden Energieflüsse kritisch hinterfragt wie lange nicht. Die Krise ist groß, genauso aber die Chance – für die Betriebe, die Projekte verwirklichen und betreiben, für alle Nutzer, und vor allem für die Umwelt.