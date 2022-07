Es wird brutal

Zahnarzt Herzog darf eine Wahlarztpraxis in Wien nicht parallel zur Gmünder Kassenpraxis betreiben – er wird somit quasi gezwungen, auch in Gmünd als Wahlarzt weiterzumachen und die Kassenstelle aufzugeben. Eine Stelle, für die es ohnehin keinen Bewerber gibt. Bleibt es dabei, so wird das kein Einzelfall sein.

Die Vakanz der Gyn-Kassenstelle in Gmünd wird seit 2019 in Kauf genommen, weil Dietmar Stauffer als einziger Interessent keine zweite Fachrichtung neben seinem Praktikervertrag auf Kassenbasis ausüben darf (zwei Fachpraxen dürfte er parallel betreiben). Die Chirurgen-Kassenstelle: ebenfalls seit 2019 vakant, weil eine Stundenreduzierung des früheren Primars Vischer nicht zu akzeptieren war. In allen drei Fällen wird gar keine Kassenlösung einer nicht perfekten Lösung vorgezogen.

Klar, es gibt für alle diese Vorgaben Hintergründe und Erklärungen, nichts passiert alleine aus Jux und Tollerei. Aber: Der ländliche Raum steht in Sachen Ärztemangel weit am Anfang – es wird noch brutal werden, wenn Entscheidungsprozesse nicht rasch den Realitäten angepasst werden.