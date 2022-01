Etwas unrund

Covid-Impfungen bringen die Aussicht auf besseren Schutz vor möglichen Auswirkungen des Virus und auf die Eindämmung einer Gefahr, die in zwei Jahren allerhand angerichtet hat. Das könnte man jedenfalls meinen. Schon früh kam international eine dritte Komponente ins Spiel: Wem der Schutzgedanke nicht reicht, der kann immerhin eine Prämie für den Stich abräumen.

Das Burgenland katapultierte sich im Herbst mit einer Lotterie an die Bundesspitze in Sachen Impfquote, nach diversen weiteren Gewinnspielen und vorm geplanten Start einer Impflotterie des Bundes hat auch die Gemeinde Moorbad Harbach eine solche Aktion ins Leben gerufen. Dafür kam bald Kritik: Sie zielt fix auf dreimal Geimpfte ab. Der Gedanke, jene zu belohnen, die ihren Teil für sich und die Gesellschaft beigetragen haben, ist gut. Noch besser wären ein gleichzeitiger positiver Impuls an Skeptiker und ein gemeinsames Ziel: um in einer unruhigen Zeit alle anzusprechen und nicht wieder jemanden auszuschließen.