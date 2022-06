Festgefahren

Der Beziehungsstatus zwischen dem Bezirk Gmünd und Öffis ist etwas kompliziert. Nur ein Prozent der Einwohner hat bisher ein Klimaticket erworben, weniger als ein Drittel etwa des kleineren Horner Bezirkes. Sind wir alle Öffi-Muffel? Die Wahrheit ist: großteils leider ja. Das hat Gründe.

Der Bezirk mit der weiten Außengrenze wurde jahrzehntelang ausgehungert, die Franz-Josefs-Bahn abgewertet, das Straßennetz weitgehend vernachlässigt. Pendler nach Wien, Linz oder St. Pölten wurden auch so vielfach zu Abwanderern gemacht. Schüler wurden in Bussen in die Nachbarbezirke gekarrt, Beschäftigte immer abhängiger vom Pkw, um zur Arbeit selbst im eigenen Bezirk kommen zu können. Wer das Auto mal hat, hat die Fixkosten, aber auch die Vorzüge wie eben die Flexibilität bei der Fahrt zum Job oder den schnellen Einkauf ohne ewiges Taschenschleppen, womöglich im Regen.

Weniger Öffi-Nachfrage drückt aber auch das Angebot. Und fehlt das Angebot, dreht sich die Spirale trotz Spritpreis-Rallye weiter. Das heute zu ändern, ist bereits schwer. Sonntagsreden und Klimaticket alleine werden zuwenig sein.