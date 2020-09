Nebelschwaden über der öden Landschaft, alte Menschen bei mühevollen Feldarbeiten, Jugendliche, die anstatt in modernen Discos bei Kirtagen zur Volksmusik das Tanzbein schwingen. Lange Zeit wurde das Waldviertel mit solchen Bildern in Verbindung gebracht – belächelt und auch ein wenig bedauert, vor allem aus Richtung der Großstädte.

Dieses Bild hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Heute blicken manche Städter neidvoll ins Waldviertel, coronabedingt vermutlich noch intensiver. Aus den Großstädten wird über fehlende Touristen und geschlossene Hotels berichtet. Davon ist im Waldviertel nichts zu bemerken, im Gegenteil. Die Nachfrage der Touristen ist groß und führt sogar dazu, dass millionenschwere Investitionen in neue Hotelzimmer, wie jetzt beim Golfhotel in Weitra, getätigt werden.

Dieser Wandel ist über Jahre hart erarbeitet und somit ein richtiger Schatz, auf den man sehr gut achten muss – sonst geht‘s schnell wieder in die andere Richtung.