Die Herbstsaison ist großteils geschlagen. Da und dort stehen noch Entscheidung an – was aus Bezirkssicht von der Hinrunde bleiben wird, ist aber schon fix: Titelanwärter in allen Männer-Ligen mit Bezirksbeteiligung. Das gab es lange nicht mehr.

Überstrahlt wurde vieles vom Paarlauf der Nachbarn Schrems und Amaliendorf in der 2. Landesliga West. Das Duo überwintert auf den Rängen eins und zwei. Will man dem ASV den Winterschlaf unruhiger gestalten, braucht Amaliendorf im Nachtrag in Rabenstein noch einen Sieg. Eine Ebene darunter hat sich Gmünd mit der beachtlichen Siegesserie in der zweiten Herbsthälfte zurück in den Kreis der Titelfavoriten gespielt. Die Chance auf den direkten Wiederaufstieg lebt. In der 1. Klasse hat Litschau die Oktoberflaute überstanden, blieb an Herbstmeister Pfaffenschlag dran. Und in der 2. Klasse hat ein Trio aus dem Bezirk Gmünd realistische Titelchancen. Allen voran Brand/ Nagelberg, das noch Herbstmeister werden kann. Kirchberg und Hoheneich sind aber mehr als nur in Lauerstellung.

Da darf man sich jetzt schon auf das Frühjahr freuen. Für die Kicker gilt es, sich in der Winterpause gut zu regenerieren. Die Funktionäre müssen aufpassen, dass ihre Erfolgsteams nicht zerfallen. Dann könnte Fußballfans auch das Frühjahr 2019 lange in Erinnerung bleiben.