Wer über den Tourismus im Bezirk Gmünd redet, der meint oft die Bezirkshauptstadt mit dem Sole-Bad oder Harbach mit dem Moorheilbad. Seltener meint er die nördlichste Stadt, die einst als klassischer Sommerfrische-Ort im Waldviertel auf einer Ebene mit den Kampgemeinden gestanden war: Litschau hat eine zähe Entwicklung hinter sich – begleitet von geplatzten Hotelträumen, dem Verfall des markanten Strandbad-Restaurants und einem wirtschaftlichen Leidensweg aufgrund der abgeschiedenen Lage.

In Zeiten zunehmenden Großstadt-Frustes könnte gerade die Abgeschiedenheit zur Stärke werden. Bootsverleih, Hafenbar, Stadtplatz erstrahlen in neuem Glanz, die Zukunft im Hoteldorf scheint nach langer Ungewissheit durch das Team um Zeno Stanek gesichert. Stanek gelang es mit den Festivals, das Besondere des Ortes in – für Publikum und Künstler gleichermaßen – attraktive Gesamtkonzepte zu verpacken. Ihm ist auch im Hoteldorf das Beschreiten innovativer Erfolgswege zuzutrauen.