Geht es um Bahn & Straße, dann kann man es uns Waldviertlern schwer recht machen. Wir haben so wenig, wollen so viel: Wir reden von der Autobahn, während wir auf den Hauptachsen hinter Traktoren hertuckern. Wir fordern endlich den großen Wurf auf der FJ-Bahn, weil sich selbst im Kleinen wenig tut. Damit vermischen wir aber den Bedarf, lenken den Blick auf Fernes und nicht auf das, was den kleinen Alltagsfrust lindern könnte.

Wenn aus dem Landhaus wie zuletzt nach Großotten die Vision getragen wird, statt Stückwerk den einen großen Masterplan ausarbeiten zu wollen, der den Alltagsbedarf in ein schlüssiges Gesamtkonzept einbindet, dann sollte uns das jubeln lassen. Aber die großen Brocken sind nur sehr langfristig umzusetzen – und Geduldproben hatten wir schon mehr als genug.

Dennoch hilft nur der Blick nach vorne. Und da ist ein überregionaler, effizienter Gesamtplan die Basis für strategische Entscheidungen von Lokalpolitik, Wirtschaft, Einwohnern. Eine bessere Option gibt es nicht.

