Die einstigen Derbygegner Gmünd und Schrems hatten im ersten Saisondrittel einiges gemeinsam. Mit großen Ambitionen in die gestartet, blieb man bisher hinter den Erwartungen zurück. Gut, bei Schrems hapert‘s „nur“ am Feintuning, die Ergebnisse sind absolut im Soll. Durchwurschteln kann zwar nicht Sinn der Sache sein, aber größere Probleme hat der SC Gmünd, der in der Gebietsliga nicht wirklich angekommen ist.

Gute Vorstellungen (Grafenwörth) wechseln sich ab mit Ausrutschern (Schweiggers, Gföhl). Fünf Punkte holte man aus vier Spielen. Zu wenig, wenn man Meister werden will. Während die Offensive einigermaßen rehabilitiert wurde, auch Haris Garagic langsam seine Form findet und die Defensive sicher steht, findet der Spielaufbau im Mittelfeld kaum statt, wird es im Angriff oft überbrückt oder nur bei viel Platz eingeschaltet. So kann man spielen. Ob das für ganz vorne reicht, wird die Zeit zeigen.

Die drängt aber schon etwas. Beim bereits dritten Waldviertel-Derby der Saison, am Freitag gegen Vitis, stehen die Grenzstädter schon etwas unter Zugzwang, will man die Konkurrenz nicht früh davon ziehen lassen. Dasselbe gilt übrigens für Gegner Vitis am Tabellenende. Der Meistertitel wird zwar noch nicht vergeben, Spannung ist aber trotzdem garantiert.