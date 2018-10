Weitblick und Augenmaß hatte die Gemeinde Kirchberg bei der Planung des Liftes für den barrierefreien Zugang zum Ärztehaus gezeigt. Denn die Entscheidung, 8.000 Euro mehr für einen geräumigeren Lift zu investieren, statt eine Minimalvariante umzusetzen, hat in der Vorwoche vielleicht ein Leben gerettet.

Von barrierefreien Umbauten profitieren nicht nur Menschen mit körperlichen Einschränkungen, für die Schwellen und Stiegen unüberwindliche Hindernisse sein können. Wie in Kirchberg sind barrierefrei erreichbare Räume auch bei medizinischen Notfällen, wo es um jede Minute geht, Gold wert. Wenn die Rettungskräfte mit der Trage vom Auto über den Lift bis in die Ordination fahren können, wie in Kirchberg geschehen, kann wertvolle Zeit gespart und der Patient, der sonst möglicherweise mehrmals umgelagert werden müsste, schonend transportiert werden.

Daher sollten gerade bei Einrichtungen, wo man mit solchen Fällen rechnen muss, Minimallösungen nicht das Ziel sein. So viel teurer ist eine ordentliche Lösung nämlich auch nicht.