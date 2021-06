Des einen Freud, des andren Leid. Kaum sonstwo trifft das auf den ersten Blick mehr zu als im Straßenverkehr. So freute die Meldung über sechs erste fixe Radarboxen im Bezirk Gmünd die Anrainer in stark belasteten Orten, aus der Schar der durch Einschränkungen diverser Art ständig geforderten Vielfahrer kam eher ein Murren. Wenn die NÖN jetzt über Pläne für Kreisel & Ampel an der B41 zwischen Dietmanns und Gmünd sowie zwei massive Tempobremsen in der Schremser Straße in Gmünd berichtet, dann wird das Echo kaum anders ausfallen.

Aber: Es geht nicht „nur“ um die Lebensqualität von Anrainern, sondern letztlich um das nackte Überleben. Bei den Dietmannser Kreuzungen musste das blutig erfahren werden, entlang der Schremser Straße und bei den sechs Radarstandorten gab es zum Glück trotz jahrelanger Anrainerklagen nicht das eine Drama, das den Ball normal ins Rollen bringt. Gut, dass die Forderungen dennoch Gehör fanden: Es muss nicht immer etwas geschehen, bis gehandelt wird.