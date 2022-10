Gute Signale

In der neben Schrems seit Jahren politisch umkämpftesten Gemeinde des Bezirkes Gmünd wurde es ruhig. Zur Zeit höchster Politikverdrossenheit der Bevölkerung wegen bundesweit laufend neuer Skandale parallel zu gewaltigen Herausforderungen durch Krisen verschiedener Art erfolgte im Großpertholzer Gemeinderat die Neuwahl von Bürgermeister, Vize und einem neuen Gemeindevorstand friktionsfrei. Kein böses Wort mehr aus der 2020 zur Opposition degradierten ÖVP, keine Spitze von dem nach dem Umsturz teils hart attackierten und nun plangemäß in die zweite Reihe getretenen FP-Bürgermeister Hahn, ermunternde, nach vor gerichtete Worte des neuen SP-Gemeindechefs Grill – und Abstimmungen ohne sture Parteilinien für die Besetzungen. Vereinsmeier Grill ruft zur Zusammenarbeit auf, niemand habe mehr Interesse am Streit. Recht hat er. Jetzt sind eben wirklich die ausgestreckten Hände der positiven Kräfte gefragt.

Raum für fundierte Kritik und alternative Ideen muss immer sein, aber gestritten werden kann später immer noch.