Die Idee des sozialen Wohnbaus war es einst, Menschen ein leistbares und würdiges Wohnen zu ermöglichen, die nicht wirklich betucht waren. Widerstand gegen ein Sanierungsprojekt im Gmünder Gemeindebau, das sich auch auf die Miete auswirken würde, überrascht insofern nicht zwingend. Selbst leichte Erhöhungen von geringen Ausgabeposten können mitunter unlösbare Herausforderungen nach sich ziehen. Das Leben wird ohnehin laufend teurer.

Der Widerstand einer einzigen Mieterin birgt allerdings auch Gefahrenpotenziale: Die teils sehr schlechte Wohnungsqualität in Gmünder Altbauten ist einer der großen Dauerbrenner in der Bevölkerung. Wenn das Bemühen um ein Anheben des Niveaus auch mittels guter Fördergelder vor Gericht zu landen droht, dann darf es nicht verwundern, wenn die Stadtführung in Vorwahlzeiten die Finger von heißen Eisen ähnlicher Art lässt. Beim Schärf-Hof wäre das bitter – besonders für all jene Mieter, die die Generalsanierung sehr wohl befürworten.