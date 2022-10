Jetzt ist also fix, was zu befürchten war: Nach der Gnadenfrist bis 30. April 2023 wird die Vertriebsstelle für ÖBB-Tickets am Stadtamt Gmünd schließen. Der hohe, vor allem beratende Aufwand für Bahnkunden aus allen Teilen des Waldviertels sei angesichts des minimalen Ertrags nicht länger akzeptierbar, sagte dazu ÖVP-Stadtchefin Rosenmayer. Die SPÖ protestierte, allerdings nicht wild entschlossen. Es müsse aber jemand gefunden werden, dem die Aufgabe umgehängt werden kann. Dabei helfe man gerne.

Aber, realistisch: Die heiße Kartoffel, die ÖBB, Post und nun eben auch Stadt Gmünd fallen ließen, wird keine zum Haushalten mit den Mitteln gezwungene Einrichtung mehr anfassen. Das ist mitnichten ein Problem nur des Waldviertels, wo die ÖBB Gmünd als letzte Personenkasse einsparten . Wer sich nicht digital zu helfen weiß, der wird zunehmend selbst in Ballungsräumen im Regen stehengelassen. Solange die Bundespolitik das goutiert, bleibt fast nur eine Alternative: Dass der Service freiwillig, etwa in Vereinsform, als Dienst am Nächsten betrieben wird. Die SPÖ könnte am Weg dazu wohl gute Dienste leisten.