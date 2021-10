Her mit neuen Leitwölfen

Dass Sportleiter Wolfgang Dürnitzhofer von Schrems einen Sieg gegen Retz forderte, war übers Ziel hinausgeschossen. Dass der ASV gut startete, in Führung hätte gehen müssen, zeigt aber, dass er trotz erst sechs Punkten mehr drauf hätte. Die Spieler rufen es zu selten ab.

In entscheidenden Spielphasen fehlt oft der Nachdruck. Klar, Vojtěch Přeučil fehlt noch, die Kreativkräfte Marek Jungr und Peter Sulek sind angeschlagen. Aber Schrems bräuchte mehr Antreiber von hinten heraus. Jemand, der sportlich, und mental das Heft in die Hand nimmt, die Mannschaft nach vorne peitscht. Sercan Nikbay ist so einer, wird aber nicht immer erhört – oder verpasst die zweite Hälfte verletzt.

Jetzt müssen mehr Spieler Verantwortung übernehmen, sich die neuen Leitwölfe herauskristallisieren, muss das Team auf die nächste Entwicklungsstufe kommen. Sonst wird es ein Kampf auf Biegen und Brechen bis zum Schluss.