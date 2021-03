Sollen die Top-Klubs der Landesliga im Fall des immer wahrscheinlicher werdenden Saisonabbruchs den Aufsteiger in einem Play-off ermitteln? Die Idee ist gut, die Antwort noch offen. Für den ASV Schrems ergäbe sich eine historische Chance. Dass der Verein bei der Möglichkeit, zum ersten Mal Regionalliga Ost zu spielen, schon vorzeitig abwinkt, mag überraschen. Im Grunde ist es aber vernünftig.

Freilich: So billig würde man nie wieder in die Regionalliga kommen. In Einzelspielen sind immer Überraschungen drin. Und der ASV hat gezeigt, dass er mit den Top-Teams der Landesliga mithalten kann. Allerdings steht den Granitstädtern ein Umbau ins Haus, muss man wichtige Positionen ersetzen, will die eigene Jugend forcieren. Genau dabei könnte die Schwel-le Ostliga zu hoch werden.

Der Verein müsste nachrüsten und liefe dennoch Gefahr, zum Kanonenfutter zu werden, sang- und klanglos wieder abzusteigen – und sich damit auch noch die gute Stimmung im Verein zu verhageln. Vom nachhaltigen Weg müsste man sich wohl verabschieden. So historisch die Chance für den ASV wäre: Es ist vernünftig, die Füße stillzuhalten, auf langfristige Entwicklung zu setzen.