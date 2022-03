Bilder aus der Ukraine weckten bei nicht wenigen älteren Mitmenschen aus dem Bezirk Gmünd Erinnerungen an lange vergangene Zeiten. Erinnerungen an russische Besatzer nach dem Zweiten Weltkrieg, als Verbrechen des „Iwan“ in unseren Dörfern nicht selten waren. Oder an die Zeit des „Eisernen Vorhanges“, als unter russischem Einfluss ein Todesstreifen entlang der über 100km langen Außengrenze des Bezirkes gezogen wurde– ein Autounfall oder ein Verirren beim Schwammerlsuchen in Grenznähe zur lebensbedrohenden Angelegenheit werden konnte. Sie kennen die Gefahr neben sich, die einen treffen kann, auch wenn man keinem nach dem Leben trachtet.

Wir alle sehen, wie kostbar unser Frieden ist, wie schnell all das, worauf man sich verlassen zu können glaubte, nichtig sein kann – auch mitten in Europa. Flüchtende werden kommen. Hoffen wir, dass ihre Not nicht politisch missbraucht wird. Hoffen wir, dass wir als Gesellschaft den Ton nach spannungsgeladenen Jahren mäßigen, Zusammenhalt und Nächstenliebe wieder mehr Raum geben können.