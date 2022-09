Im Dschungel

Täglich ist von Millionen & Milliarden zu lesen, die im Zusammenhang mit Teuerungen angeblich ausgeschüttet werden. Wenn sogar höchste ÖVP-Vertreter im Gmünder Bezirk vom Förderdschungel sprechen, daher eine Info-Offensive starten und beim Ausfüllen von Anträgen helfen, dann hat das aber was: Sie sind es ja, die diese Maßnahmen in Parlament und Landtag mitbeschließen.

Im Bemühen, primär jenen zu helfen, „die es am nötigsten haben“, hat sich ein undurchschaubarer Wulst an Bürokratie mit Regeln und Fristen aufgebaut, der in der Verwaltung ungeheure Arbeitskraft bindet und so erst Recht Unsummen verschlingt. Dabei spüren die Teuerung sowieso alle. Auch Durchschnittsverdiener, die nicht das Gefühl haben sollten, dass jene, die in Zeiten zunehmender freiwilliger Stundenreduzierungen noch fulltime arbeiten, die Dummen sind. Was sinnvoll wäre? Etwa eine sofortige vorübergehende Steuersenkung auf Energie und Grundnahrungsmittel – ohne Fristen, Regeln und Ausnahmen, die keiner versteht und mitunter erst in ferner Zukunft greifen.