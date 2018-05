So positiv sich die Mannschaft zuletzt entwickelt – für einen Aufwärtstrend war es bisher zu wenig. Nach dem 0:3 in Seiten-stetten kann der SC Gmünd den Klassenerhalt nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Gerade deshalb müssen jetzt alle noch weiter zusammenrücken!

Jeder, dem der SC ein Anliegen ist, muss sich fragen, was er Positives beitragen kann. Es geht darum, sich an jeden Strohhalm zu klammern und nicht jetzt zu erforschen, warum es nicht funktioniert; zu motivieren, ruhiges Arbeiten zu ermöglichen; alles dafür zu tun, die Liga zu halten.

Die Lage ist ernst. Gmünd würde vielleicht für Jahre aus der Landesliga verschwinden, könnte auch als Topteam ewig in der Gebietsliga festhängen. Dadurch würde auch das einzige nennenswerte Spiel des Bezirks, das jedes halbe Jahr auch unzählige Menschen, die sonst nichts mit Fußball am Hut haben, auf Sportplätze bringt, von der Landkarte verschwinden – daran kann kein Fußballfan im Bezirk Interesse haben. Zudem ist die Gebietsliga, bei aller Wertschätzung für Gebietsligisten, eine Liga, in der ein Bezirkshauptstadt-Verein nichts verloren hat.

Spieler, Funktionäre und Zuseher müssen mit der Einstellung ins Match gehen, die jemand hat, der eine solche Situation nicht hinzunehmen bereit ist. Jetzt gilt es drei Endspiele zu gewinnen!

Danach bleibt noch immer genug Zeit, die Fragen, wie es dazu kommen konnte und wer daran Schuld hat, zu stellen.