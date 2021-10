Jetzt keine Unsicherheit

Was Grafenwörth und Großweikersdorf nicht vermochten, schaffte nun Langenlois und fügte den Gmünder Fußballern die erste Niederlage der Saison zu. Nachdem der SC in der Vorwoche noch angekündigt hatte, jetzt im Herbst ungeschlagen bleiben zu wollen, schaut die erste Pleite direkt im nächsten Spiel freilich blöd aus. Der Schaden hält sich aber in Grenzen.

Grafenwörth und Großweikersdorf nahmen sich im direkten Duell (1:1) gegenseitig die Punkte weg. Gmünd liegt zwei Runden vor der Winterpause drei Punkte vorne, stellt die beste Offensive und die mit Abstand beste Defensive (nur fünf Gegentreffer in elf Spielen!)

Wichtig ist allerdings, dass bei Gmünd nach zwei sieglosen Spielen jetzt kein Schlendrian aufkommt. Ausfälle hin oder her ist die Früchtl-Truppe noch immer mit die stärkste Mannschaft der Liga. Das muss sie in den letzten Runden der Herbstsaison wieder unter Beweis stellen.