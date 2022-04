Kein Nieseln...

Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, heißt es. Das Energiethema hat den Brunnen mittlerweile erreicht: Unsicherheiten infolge der Coronakrise, explodierte Preise von der Tankstelle bis zur Heizung oder das groteske Abhängigkeitsverhältnis zu einem durchgeknallten Feldherrn sind Anschieber für ein Umdenken, das dank Greta & Co im Angesicht nicht mehr ignorierbarer Naturkatastrophen schon davor breitflächig eingesetzt hatte. Auch im Gmünder Bezirk ist dazu allerhand in Bewegung, wie an mehreren Stellen dieser NÖN-Ausgabe zu lesen ist.

Was es in der aktuellen Situation braucht, das ist aus all den Gründen kein Nieselregen, sondern ein massiver Tusch – sei es für Betriebe, die in grüne Energie investieren wollen, für Anleger, die nachhaltige Projekte für sich arbeiten lassen wollen, oder für Private mit grundsätzlichem Willen, ihren Teil beizutragen, die aber bei der Umsetzung anstehen. Radikale Veränderungen zum Guten sind jetzt möglich, sie müssen jedoch konsequent ermöglicht und unterstützt – statt behindert oder verzögert – werden.