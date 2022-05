Kein Zurück

Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst… Umso gewagter ist der Weg der Schremser Führung, in der Entscheidungsfindung zur Hauptplatz-Neugestaltung die ganze Bevölkerung einzuladen: So nobel das ist – die enorme Rolle des Zentrums für Selbstbild, Funktionalität und Vitalität einer Stadt ist kaum vereinbar mit Einzelbedürfnissen aller Anrainer, Geschäftsleute und Bevölkerung, die die Stadt ja mit Leben füllen sollte. In Schrems kommt dazu, dass bauliche Gegebenheiten ein „gerechtes“ Verteilen der wichtigen und doch lästigen Verkehrsströme verhindern.

Bürgermeister Müller war es nach der öffentlichen Debatte anzumerken: Er hatte mehr Euphorie für die in vielen Monaten erarbeiteten Ideen erwartet. Er kann Kernaspekte wie die Halbierung der Parkflächen oder die Einbahn angesichts des Widerstandes nun wohl abhaken. Ein Umbau ohne das Autothema würde aber die Chance auf wichtige Veränderungen, die Gmünd längst hinter sich hat, auf weitere Jahre hinauszögern: Müller und & Co müssen es jetzt anpacken – und eine Lösung finden, die heutige Generationen berücksichtigt und den nächsten übergeben kann.