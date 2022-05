Keine Almosen

Ungewöhnliches Szenario im Großpertholzer Gemeinderat: Um ein Pilotprojekt des ÖVP-dominierten Landes und der ÖVP-dominierten Landwirtschaftskammer zur Rekultivierung nicht mehr bewirtschafteter Flächen durchzuboxen, bedurfte es der Stimmen aus der SPÖ/FPÖ-Koalition – die ÖVP-Mandatare machten geschlossen nicht mit.

Auf den ersten Blick sieht das vielleicht wie ein Politikum in der Gemeinde, die 2020 den Machtwechsel von ÖVP zu Rot-Blau erlebt hatte, aus. Wer die Debatte miterlebt hat, hat aber ein anderes Bild: Jenes von Landwirten, die seit Jahren durch Bürokratie gebeutelt werden, und die sich durch ein Geflecht an Vorgaben und Anreizen plagen müssen, um dann in der Öffentlichkeit erst recht als Bittsteller und Almosen-Empfänger dazustehen – statt einfach kraft ihrer alltäglichen Arbeit auf würdevolle Weise das finanzielle Auslangen finden zu können.

Die neue Initiative ist sehr gut. Die Skepsis sollte daher nicht als Kritik daran oder als Parteipolitik aufgefasst werden: Sie drückt nur aus, in welchem Zustand das Berufsbild des Bauern bei uns angelangt ist.