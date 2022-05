Keine Wahl

Die Nachricht trifft wohl viele unerwartet: Nach über 60 Jahren in Familienhand geht im Gasthaus-Tanzcafé Hackl am Gmünder Schubertplatz das Licht aus. Das ist in doppelter Hinsicht schade. Wieder bedingt es einen Leerstand in der Neustadt. Wieder trifft es ein Gasthaus mit langer Tradition.

Das Ende sei in gewisser Weise absehbar gewesen, sagt die Wirtsfamilie. Aber: Eine Zeit lang hätte man noch weitergemacht, sich zumindest gebührend verabschieden wollen. In dem Fall schwingt – trotz jahrzehntelanger Arbeit in der Gastronomie – kein Frust mit. Im Gegenteil: Elisabeth Hackl fand auch in der Pension noch Freude an der Tätigkeit.

Umso schwerer ist das Zusperren gefallen, eine Alternative bleibt angesichts der starken Einschränkungen nach einer Covid-Infektion aber nicht wirklich. Das Beispiel zeigt: Nicht immer liegt das abrupte Aus eines Gasthauses am Personalmangel oder an neuen gesetzlichen Vorgaben. Manchmal erzwingt es auch eine Krankheit.