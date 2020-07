Ein klares „Ja, das geht“ oder auch ein „Nein, das geht nicht“ von der richtigen Stelle am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt schafft Klarheit. Das leben Eltern ihren Kindern vor, das gibt es in Kindergärten und Schule und dann später in der Arbeitswelt. Einfache Frage bedürfen in sehr vielen Fällen auch einfacher Antworten. Natürlich kommt meist auf „Das geht“ oder „Das geht nicht“ eine Erklärung, aber letztendlich weiß jeder, woran man ist und kann sich darauf einstellen.

Diese klaren Ansagen werden aber leider immer seltener, seinen Standpunkt als Faktum auf den Tisch bringen, leider auch. Lieber flüchtet man sich in Eventualitäten, verbreitet Möglichkeiten und lässt breiten Raum zum Spekulieren, was wiederum zu Missverständnissen und Ärger führt. Beispiele gefällig: Kommt in Schrems eine Unterführung oder eine Ampel? Wann wird die Straße von Grametten bis Heidenreichstein saniert? Natürlich hängt das von vielen Faktoren ab, aber die Antwort wäre eine einfache.