Alles klar, oder?

Na gut, von der positiven Seite her betrachtet: Immerhin etwas Urlaubsfeeling kam für Daheimgebliebene vielleicht auf, die vorige Woche in der Weitraer Straße in Gmünd vorbei kamen. Deren Gedanken schweiften halt in dem Fall eher weniger wegen touristischer Besonderheiten nach Neapel ab, als wegen übel wuchernder Berge vor der Altkleider-Sammelstelle.

Lagen die Gründe dafür auch im disziplinären Bereich, so ist ein anderes aktuelles Problem der Abfallverbände hausgemacht: Um die Mülltrennung an sich war es schon mal besser bestellt, heißt es vom GV Gmünd. In nicht wenigen Haushalten wird diese Analyse mit peinlicher Berührtheit aufgenommen werden: Ja, die neue Ordnung für den „Gelben Sack“ hat eine Unordnung auch in private Abfallbehältnisse gebracht. Teils wegen der Frage des Überblicks, was denn nun wohin gehört – zumal die neue Regel im Gmünder Bezirk anders lautet als in den Nachbarbezirken, das Verhalten mitunter daheim also anders sein soll als am Arbeitsort.

Teils ist die Ursache wohl aber schlicht, dass der Glaube an eine Mülltrennung als Basis für die umweltschonende Wiederverwertung verloren ging – als bisher Verpöntes zum Standard erkoren wurde.