Noch sind nicht alle Plakate zur AK-Wahl aus den Straßen verschwunden, schon werden die Flächen neu verstellt: Die EU-Wahl naht, und damit wieder die Zeit, in der wir in Windeseile nachholen sollen, was wir in Sachen „das hab ich von der EU“ seit der vorigen Wahl verpasst haben – warum wir also eigentlich wählen sollen.

Der Zustand ist noch jener, der an dieser Stelle vor fünf Jahren kritisiert wurde. Die EU wird vielfach als teurer Moloch mit vielen tausend Beschäftigten wahrgenommen, die unter Brüsseler Glasglocke ein Eigenleben führen und von da draußen wenig mitbekommen. Natürlich haben wir vor allem im Grenzraum viel von der EU, Gmünds neues Museum ist fast komplett EU-finanziert. Doch die Union tritt uns gegenüber nicht in Erscheinung. Die lokale Bewusstseinsbildung überlässt sie Politikern, die uns alle fünf Jahre ihre Interpretation der EU im Verbund mit wahltaktischen Elementen eintrichtern müssen. Solange sich das nicht ändert, wird sich auch unser EU-Bild nicht ändern.