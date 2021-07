Wenn an einem Freitagabend in den Ferien zwei Dutzend Gäste einer Gemeinderats-Sitzung lauschen, so kann der Schauplatz fast nur in Bad Großpertholz liegen. Hier bleibt das Bild von staubiger Sitzungsmaterie auch nach dem Machtwechsel graue Theorie – das Gebotene bietet dem Hauptabendprogramm sehr verlässlich Paroli.

Aktuellstes Beispiel ist der Streit um Gemeindegelder, die kurz vor Abwahl der ÖVP-Führung für ein offiziell nie existentes Bauprojekt bezahlt wurden – und mit denen sich vorerst Behörden, mittelfristig womöglich Gerichte beschäftigen werden.

Den Kontrast dazu bot die Debatte zur Zukunft der Postpartner-Stelle und Weiterführung durch die Gemeinde: konstruktiv, zielorientiert, ohne Platz für Spielchen. Selbstverständlich ist das in einem aufgeheizten Klima nicht, das Thema hätte spätestens bei der Personalfrage genauso das Zeug zum Politikum. Gut zu wissen, dass bei grundlegend wichtigen Fragen für die Bevölkerung weiter an einem Strang gezogen wird.