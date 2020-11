Fast ein halbes Jahr war der Bezirk Gmünd von Covid-19 nur am Rande betroffen. Dann brach die Welle mit einer Wucht herein, die den Bezirk wochenlang ins Spitzenfeld der bundesweiten Wertungen katapultierte, Behörden- und Gesundheitssystem an die Grenzen der Belastbarkeit führte.

Viele Infektionen waren symptomlos, zugleich hat Gmünd unabhängig vom jeweiligen Auswertungs-System ein Vielfaches der Todesfälle mit CoV-Hintergrund von jedem anderen Waldviertler Bezirk.

Jeder im Bezirk wird mittlerweile wohl schwere Krankenverläufe aus dem Umfeld kennen. Besonders krass ist etwa der Fall in der Gemeinde Großschönau, wo Verwandte und Bekannte den verwaisten Hof eines im Koma liegenden Bauern mitsamt der Milchküche „schupfen“. Er zeigt aber, dass – was immer das Virus als Streitthema in der Gesellschaft auch angerichtet haben mag – ein Grundkonsens geblieben ist: Andere, die unserer Hilfe bedürfen, werden nicht alleine gelassen. Das ist es, was unsere Region ausmacht.