B2-Debatte trifft die ganze Region

Auf den ersten Blick entspricht die Debatte um die Zukunft der Schremser Ostausfahrt zur B2 dem häufigen Bild in der Granitstadt: Eine politische Seite (diesmal die SPÖ) ist für etwas, die andere ist dagegen. Dazu kommt diesmal, dass es neben dem Abzweig um die damit verbundene Frage einer dreispurigen Bundesstraße, um Radwege, Anrainer oder die Grundfrage geht, ob eine bessere Trasse gar weitere Lkw-Ströme anziehe. Die Bevölkerung müsse einbezogen werden, sagt die ÖVP nicht zu Unrecht. Es ist also kompliziert dafür, dass eine rasche Entscheidung nötig ist, wenn Planungen für den auf 2023 vorverlegten Ausbau anlaufen sollen.

Das aber will wohl ein hoher Anteil der Verkehrsteilnehmer: Wer im oberen Waldviertel täglich auf die B2 angewiesen ist, kennt in Stoßzeiten Frust und ungewisse Fahrzeiten – weil hinter Lkw-Strömen und Traktorgespannen ohne jede Überholspur hergetuckert werden muss. An der Option, die Situation an sich ändern zu können, führt kaum ein Weg vorbei.