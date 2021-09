Ganze 14 Seiten – dreimal so viele wie in einem durchschnittlichen Jahr – füllt die Bewerbung der Waldviertler Jobmesse in der aktuellen NÖN: Das Interesse aus der Wirtschaft, auf diesen Seiten zu werben, war heuer so groß wie nie zuvor. Das untermauert die Rolle der NÖN als Leitmedium in der Region. Es bestätigt aber auch eine Notlage: Dem Waldviertel gehen nach Jahrzehnten der Abwanderung und nun dem Aufschwung führender Betriebe nicht mehr nur die Facharbeiter, sondern generell die Arbeitskräfte aus. Alleine dem AMS Gmünd liegen mehr als 300 freie Jobs vor – ebenfalls so viele wie nie, bei einer Arbeitslosigkeit unter jener vor Corona, und dem höchsten Einkommensniveau nördlich der Donau in NÖ.

Das ist gefährlich: Stellen, die heute unbesetzt bleiben, lähmen Wirtschaft und Arbeitsmarkt von morgen. Sie könnten daher verschwinden, ehe wir sie dringend wieder brauchen. Es muss, bei der Ausbildung in der Region und für die Region beginnend, rasch gegengesteuert werden.