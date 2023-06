Die Chance war da

Wenn im Waldviertel etwas zusperrt, dann setzen sich regelmäßig Gedankenkarusselle in Gang, die genauso verlässlich zur vermeintlichen Erkenntnis und Frage führen: „Alles geht den Bach runter, wo soll das alles noch hinführen...?“ Das angekündigte Aus der Waldviertler Sparkasse in Schrems war nach der Story auf NÖN.at ein solcher Auslöser, in der traditionell „roten“ Stadt existiert ab Juli neben Raiffeisen kein vollwertiges Bankinstitut mehr.

Freilich ist diese Reduktion bitter für die einwohnermäßig größte Gemeinde des Bezirkes. Vorwerfen kann man der Sparkasse trotzdem nichts: Sie ist 2017 in Heidenreichstein und Schrems eingesprungen, als die Bank Austria auf einen Schlag alle Filialen im Bezirk aufgegeben und in Gmünd die neue gebaut hatte. Viele BA-Kunden waren vor sechs Jahren verärgert, hinsichtlich Hausbank aber sehr unmobil. Der Neustart mit der Sparkasse scheiterte also in Heidenreichstein rasch, in Schrems verzögert. Aber es waren immerhin Versuche, für die auch Geld in die Hand genommen wurde.

Die Frage, wo das alles hinführen soll, hätte die Bevölkerung selbst in der Hand gehabt.

