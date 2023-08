Die Saat geht auf

Ein Zuwanderer, der die meiste Zeit seines Lebens im Gmünder Bezirk lebte und arbeitete, sagt, er bekommt hier gut zehn Jahre vor der Pension keinen Job mehr. Wegen des Alters, und primär wegen des Herkunftslandes. Der Druck aus Belegschaften sei mittlerweile offenbar so groß, dass es für Leute wie ihn hier ungeachtet angeblicher Personalnöte keine Arbeit mehr gebe.

Die Darstellung könnte als Schicksal eines Einzelnen abgetan werden. Brisanz erhält sie aber deshalb, weil sie vom regionalen AMS-Leiter für eine größere Personengruppe im Bezirk bestätigt wird. Zuwanderer haben es bei uns am Arbeitsmarkt aktuell generell schwerer, attestiert er – trotz sehr vieler freier Stellen und vergleichbar wenig Jobsuchender.

Weit haben wir es gebracht. Die Saat, die politische Populisten gesät haben, die im skandalhungrigen Boulevard und in Online-Plattformen dankbar genährt wird, geht auf. Den Schaden werden am Ende nicht die Hetzer in der Politik haben, sondern wir als Gesellschaft im Bezirk: Wenn Jobs nicht mehr besetzbar sind, Angebote und Öffnungszeiten reduziert werden müssen, die Lebensqualität auch für hier Geborene sinkt – und Arbeitswillige zwangsläufig Geld vom Sozialstaat annehmen müssen.