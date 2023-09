Die Wahl ruft

Mehr als ein Jahr vor der Gemeinderatswahl ortet SPÖ-Landeschef Hergovich einen Finanzskandal in Moorbad Harbach, wo die Führung bei der ÖVP um Bundesrats-Vizepräsidentin Göll liegt. Konkret skandalisiert er die Dimension und Finanzierung von Bauprojekten um Amtshaus & Schule. Viel Neues erzählt er aber gar nicht: Die bemängelte Frage zur Volksbefragung war öffentlich genauso längst ein Thema wie das Kostenplus, die Frage zur günstigsten Art der Kreditverzinsung scheidet aktuell die Geister in nicht wenigen Gemeinden. Der Gemeinderat hat sich jedenfalls für den gewählten Weg und variable Zinsen entschieden.

Dort liegt der Hund, falls es tatsächlich einen Skandal gibt, begraben. Die einst SPÖ-geführte Gemeinde hat keine Opposition mehr, zweimal in Folge trat nur die ÖVP zur Wahl an. Keiner sonst wollte sich die Arbeit antun. Selbst der Prüfungsausschuss ist somit in ÖVP-Hand. Nachträglich jene zu kritisieren, die doch Verantwortung übernehmen, sich engagieren, Projekte entwickeln, eine Finanzierung auf die Beine stellen, die Umsetzung begleiten, ist nicht sehr fein.

Feiner wäre es, selbst neue Kräfte zu finden, die sich konstruktiv einbringen und Wählern eine echte Wahl bieten. Ein Jahr bleibt noch.