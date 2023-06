Ein Glücksfall

Ein öffentliches Hallenbad aufzugeben, das ist ein harter Einschnitt in einer Gemeinde. Zögerlich verabschiedete sich daher die Führung in Bad Großpertholz davon. 2010 wurde es wegen Verlusten und hohem Investitions-Rückstau erstmals vorübergehend geschlossen, zuletzt zehn Jahre einfach nicht mehr betrieben. Der Altbau wurde zum teuren Lager, getan hat sich sonst wenig. Umso beachtlicher ist das Tempo in der Causa, seit im Herbst 2022 der damals neue Bürgermeister Grill die Vision einer Sport- & Freizeitanlage für den Schulkomplex und Vereine statt des Bades aufgeworfen hatte. Eigentlich hatte er in Aussicht gestellt, die Sache mal angehen und Optionen prüfen zu wollen, jetzt ist das Projekt auf Schiene.

Was noch beachtlicher ist: Es geht in Zeiten der Teuerung um über eine halbe Million Euro. Selbst in geeinteren Kommunen kann solchen Plänen der Hauch eines Prestigeprojektes als politisches Denkmal anhaften, das Projekt zum lähmenden Streitfall mutieren. Tut es in Pertholz nicht, alle Fraktionen können in der Sache an einem Strang ziehen. Zum Glück – die Gemeinde wird nicht nur zahlen, sondern auf Jahrzehnte profitieren.