Die südlichste Gemeinde des Bezirkes Gmünd ist immer für politischen Wirbel gut, auch nach dem historischen Machtwechsel im Winter: Hat die SPÖ in der Bezirkshauptstadt Gmünd vor fünf Jahren lange gebraucht, um in die völlig neue Oppositionsrolle zu finden, so wechselte die heuer in Bad Großpertholz aus der Führung gehebelte ÖVP fast volley in die Offensive.

Sie greift den neuen FPÖ-Bürgermeister Hahn auch gleich genau mit der Waffe an, mit der er die Volkspartei einst vor sich hergetrieben hatte: Mit einem peniblen Pochen auf Richtlinien und Fristen, die das Gesetz halt so hergibt.

Dass sie dabei aber gerade den Kurhaus-Komplex als Hahns langjähriges Lieblings-Streitthema aufgreift, erscheint gewagt: Er hat dazu Einblicke und Unterlagen wie wenige Andere, auch dank penibler Vorbereitung auf mehrere Aufsichtsbeschwerden. Der Bereich ist ein politisches Minenfeld für die Orts-VP, über das sie wohl auch bei der Wahl gestolpert ist – und dem sie vermutlich eher noch aus dem Weg gehen sollte.