Eine Chance

Da werden neue Kindergartengruppen in Aussicht gestellt, dort die Schaffung einer Tagesbetreuungseinrichtung. Kinderbetreuung beschäftigt die Gemeinden – und weil nicht jede ausbauen kann, wird über Kooperationen nachgedacht. Die übliche Situation: der Raum wird eng.

Anders in Haugschlag. Von erst einer Geburt im heurigen Jahr spricht Bürgermeister Franz Kuben dort. Er sieht sich mit Gedanken zur Zukunft „seines“ Kindergartens konfrontiert, es geht um dessen Fortbestand. Eine Situation, um die ihm wohl kaum ein Amtskollege beneidet. Den Kindergarten aufzugeben, mag naheliegend erscheinen. Doch der Schritt wäre drastisch, eine Aussicht auf ein Zurück gibt es nicht.

Also sieht man sich nach möglichen Partnern in umliegenden Gemeinden um, warum nicht auch in Tschechien. Die so offensichtliche Frage nach dem Umgang mit der sprachlichen Barriere ist zwar offen. Die Zusammenarbeit über die Staatsgrenze hinweg könnte dennoch eine Option sein – vielleicht sogar die letzte.