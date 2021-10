Wie jeder Wiener sprichwörtlich eine Tante im Waldviertel hat, haben viele Waldviertler einen Bezug zur „Villenkolonie“ mit ihrer straffen Symmetrie von Straßen, Gärten, 4 - Parteien-Häusern und Lagergebäuden. Viele weit gereiste Eisenbahner-Dynastien setzten erste Schritte im Waldviertel genau hierher, etliche strömten später raus in die Region. Statt die in die Jahre gekommene Anlage zu entwickeln oder sanieren, hat Eigentümerin ÖBB darauf hingearbeitet, sie zu räumen – Letzteres sagt jedenfalls die Stadtchefin. 42 % der Wohnungen stehen trotz Knappheit in Gmünd leer.

Der Verkauf bietet nun etwa die Chance, in ruhiger Zentrumslage die Idee eines modernen Quartiers mit Raum für alle Generationen zu realisieren. Doch neues Ungemach droht: Echte Aufwertung des Areals binnen zehn Jahren erhöht rückwirkend den Kaufpreis – eine gefährliche Einladung an einen Käufer, die Buden rasch zu füllen, ein bisschen zu verdienen und eine Verbesserung des Zustands erst gar nicht ins Auge zu fassen.