An die 650 Teilnehmer und ein positiver Antigen-Test, der noch gar nicht fix heißt, dass jemand positiv ist: Das ist das Fazit zum Covid-Lehrertest im Gmünder Bezirk. – Was fangen wir nun in der Virusdiskussion damit an?

Das 650:1 ist primär ein Qualitätsnachweis für das „Contact Tracing“ im Bezirk: Das Zusammenspiel zwischen Epidemieärzten, Behörde und Bevölkerung zur Nachverfolgung der Kontaktwege von Infizierten scheint tadellos zu klappen. Das könnte für ein Aufspüren vieler auch symptomlos Infizierter verantwortlich sein und so die sehr hohen CoV-Zahlen im Bezirk erklären. Zugleich senkt es die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand nach Kontakt zu Infizierten unwissentlich ansteckend durch die Gegend streift.

Warum beim Massentest dennoch testen lassen? Weil bisher tief ins Börsel greifen musste, wer keine Symptome und doch kein gutes Gefühl hatte – und wer aus Sorge um Mitmenschen seinen CoV-Status wissen wollte. Jetzt ist die Option kostenlos. Es wäre sinnvoll, sie zu nutzen.