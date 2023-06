Eine Frage der Zeit

Es bleibt turbulent in Sachen medizinischer Versorgung im Gmünder Bezirk. Die Kassenstellen für Chirurgie, Frauenheilkunde & Geburtshilfe in Gmünd sind trotz einst interessierten Fachärzten seit mehr als zwei bzw. vier Jahren vakant, die Praktikerstelle in Reingers seit der Untersagung im März geschlossen, drei Praktikerstellen im Bezirk nach erfolglosen Versuchen gar nicht mehr ausgeschrieben. Und jetzt, ein Halbjahr nach der freudigen Verkündung der extra neu geschaffenen Neurologenstelle, steht fest, dass der im Winter als künftiger Kassenarzt dafür präsentierte Neurologe nun doch Wahlarzt in Gmünd bleibt.

Er wolle vorerst keine volle Planstelle ausfüllen, heißt es. Wieder spießt sich eine Kassenleistung also an der Stundenfrage – ein Thema, das den ländlichen Raum wohl in Zukunft zunehmend fordern wird. Das Angebot für Patienten ist nun also verfügbar, aber nur gegen eine Aufzahlung. Das ist bitter nach all den Mühen im Vorfeld zur Schaffung der Stelle. Und es ist bitter für die Bevölkerung, für die der Schritt einmal keine neue Verschlechterung, sondern sogar eine Verbesserung gebracht hätte.